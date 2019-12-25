В городе будут доступны экскурсионные услуги.

В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что в Петербурге туроператоры возобновили работу. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В ведомстве отметили, что в городе будут доступны экскурсионные услуги. Также в Северной столице сегодня открылись торговые комплексы и аквапарки.

Отметим, что по последним данным в Петербурге зафиксировано 30 тысяч 635 случаев заболевания COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что Роспотребнадзор опроверг информацию о повторном заражении ребенка COVID-19.

Фото:pixabay