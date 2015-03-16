Избивший дворника до смерти петербуржец на семь лет отправится в колонию

В суде петербуржец пояснил, что девушка оскорбляла его, поэтому он не сдержался.

Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, до смерти избившего дворника. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Установлено, что в октябре 2020 года в подсобке дома по Загребскому бульвару во время конфликта пьяный петербуржец более 25 раз ударил 28-летнюю девушку-дворника. Она скончалась на месте.

В суде петербуржец пояснил, что девушка оскорбляла его, поэтому он не сдержался. Мужчина после избиения пытался сделать ей искусственное дыхание, но у пострадавшей пошла пена изо рта. Подозреваемый попытался покинуть Россию, но был задержан в Москве.

Мужчина проведёт в исправительной колонии строгого режима семь лет.

Недавно в Парголово пьяный муж угрожал убийством жене.

Фото: pexels