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Пятиклассница пожаловалась на избиения со стороны мамы и бабушки в Петербурге
Сегодня, 8:14
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Пятиклассница пожаловалась на избиения со стороны мамы и бабушки в Петербурге

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Пациентке диагностировали сотрясение средней степени тяжести, она помещена в стационар.

Полицейские Фрунзенского района Петербурга устанавливают обстоятельства получения травм пятиклассницей. По словам девочки, ее избивают мать и бабушка, пишет "Фонтанка". 

Пострадавшую доставили в детскую городскую больницу №5 13 марта из квартиры на Воронежской улице. Пациентке диагностировали сотрясение средней степени тяжести, она помещена в стационар. Школьница рассказала, что 28 февраля мать ударила ее головой о плитку, 9 марта на нее напала бабушка. 

В отношении матери девочки составили протокол об административном правонарушении. Вся информация передана в СК РФ по городу. 

Ранее на Piter.TV: отец избивал сына-подростка и заставлял маскировать синяки в Ленобласти. 

Фото: Piter.TV 

Теги: воронежская улица, избиение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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