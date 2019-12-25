Пятиклассница пожаловалась на избиения со стороны мамы и бабушки в Петербурге

Пациентке диагностировали сотрясение средней степени тяжести, она помещена в стационар.

Полицейские Фрунзенского района Петербурга устанавливают обстоятельства получения травм пятиклассницей. По словам девочки, ее избивают мать и бабушка, пишет "Фонтанка".

Пострадавшую доставили в детскую городскую больницу №5 13 марта из квартиры на Воронежской улице. Пациентке диагностировали сотрясение средней степени тяжести, она помещена в стационар. Школьница рассказала, что 28 февраля мать ударила ее головой о плитку, 9 марта на нее напала бабушка.

В отношении матери девочки составили протокол об административном правонарушении. Вся информация передана в СК РФ по городу.

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Фото: Piter.TV