Подросток избил знакомого в ТРК на Пулковском шоссе из-за небрендовой одежды

Полиция намерена ходатайствовать перед судом о помещении его в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей сроком на 30 дней.

Полиция оперативно провела проверку по факту избиения подростка в ТРК на Пулковском шоссе. Подробности сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Московского района 29 января поступило сообщение из детской больницы: к ним был доставлен с серьезной травмой головы 14-летний подросток. Как выяснилось, подросток был избит вечером 28 января в торговом комплексе на Пулковском шоссе. В тот же день в полицию поступило заявление от отца потерпевшего.

В ходе проверки полицейские установили, что избил подростка его знакомый ровесник. Поводом стала небрендовая одежда (по мнению обидчика), в которую был одет потерпевший. Получив удар в лицо, подросток упал и разбил голову о металлическую конструкцию.

Полицейские оперативно установили и доставили в отдел подозреваемого инициатора конфликта. С учетом возраста правонарушителя, полиция намерена ходатайствовать перед судом о помещении его в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей сроком на 30 дней.

Также по факту конфликта с участием 16-летнего подростка на Лиговском проспекте проводится проверка. Прибывший на место наряд полиции доставил в отдел двух мужчин в возрасте 30 и 33 лет, 16-летнего петербуржца, который обратился с заявлением об избиении.

Фото: Piter.tv