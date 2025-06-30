На "Молодёжной почте" в Петербурге было отравлено почти 1 тыс. открыток

В рамках крупного молодежного фестиваля "Молодёжные выходные: фестиваль достижений", посетителям предложили оформить уникальные почтовые карточки с символичной картинкой "Алых парусов" и отправить их родным и близким совершенно бесплатно.

Жители и гости культурной столицы России активно поучаствовали в акции "Молодежная почта", организованной газетой "Петербургский дневник" в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Здесь, в рамках крупного молодежного фестиваля "Молодёжные выходные: фестиваль достижений", посетителям предложили оформить уникальные почтовые карточки с символичной картинкой "Алых парусов" и отправить их родным и близким совершенно бесплатно.

Организованный Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями праздник объединил десятки увлекательных интерактивных площадок, мастерских и образовательных занятий, разбитых на четыре главные темы: "Знай", "Люби", "Гордись" и "Приумножай". Фестиваль познакомил молодежь с возможностями самовыражения и развития в научной среде, волонтёрстве, культуре и экологическом движении.

Всего за время акции петербуржцами и гостями города было создано и отправлено 997 оригинальных открыток.

Ранее мы сообщили о том, что симфонический оркестр Петербургской филармонии приехал в КНР с масштабными гастролями.

Фото: Александр Глуз / "Петербургский дневник"