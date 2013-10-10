Появилась информация о смерти генерал-майора Романа Кутузова

Сегодня, 5 июня, стало известно о гибели генерал-майора Романа Кутузова. Он участвовал в спецоперации на Украине. О случившемся сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.
Роман Кутузов погиб во время выполнения боевой задачи около Николаевки на территории ЛНР.
Военный был награжден орденами Мужества, "За военные заслуги", Почета, а также медалью "За отвагу".
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Фото: Телеграм-канал "Сладков+"
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