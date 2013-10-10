  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Появилась информация о смерти генерал-майора Романа Кутузова
Сегодня, 21:00
109
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Появилась информация о смерти генерал-майора Романа Кутузова

0 0

Он участвовал в спецоперации на Украине.

Сегодня, 5 июня, стало известно о гибели генерал-майора Романа Кутузова. Он участвовал в спецоперации на Украине. О случившемся сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. 

Роман Кутузов погиб во время выполнения боевой задачи около Николаевки на территории ЛНР. 

Военный был награжден орденами Мужества, "За военные заслуги", Почета, а также медалью "За отвагу".

Ранее на Piter.tv: ВСУ уничтожили шахту имени Челюскинцев.

Фото: Телеграм-канал "Сладков+"

Теги: николаевка, погиб генерал-майор роман кутузов, спецоперация на украине, убили российского военного
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии