В Индии из-за оползня отвалился гигантский кусок горы

Гора обрушилась вместе с проложенной на ней дорогой.

Оползни в Индии вызвали муссонные дожди, обрушившиеся на страну. В центральном штате Махараштра жертвами стихии стали более 160 человек, эвакуированы более 250 тысяч жителей.

На появившихся в твиттере кадрах видно, как при оползне кусок горы вместе с проходившей по ней дорогой.

Селевой поток заблокировал движение по магистрали, минимум две сотни людей оказались в грязевой ловушке. Известно, что К транспортировке заблокированных в разных районах людей привлекли вертолеты.

Ранее стало известно, что в Азовском море собираются искать пресную воду для Крыма.

Видео: Twitter / @iVishvendra