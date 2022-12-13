Юным капибарам из Ленинградского зоопарка дали имена

Среди петербуржцев был объявлен конкурс на лучшее имя.

В Ленинградском зоопарке были выбраны имена для капибар. У капибар Ермака и Кайсы 13 февраля родились два мальчика и одна девочка. В онлайн-конкурсе петербуржцы предложили более 1500 имён.

Интересных вариантов было множество, но в мы решили остановиться на именах, связанных с Санкт-Петербургом. Самка Кайса приехала из Швеции, Ермак – из Новосибирска, но пара у них сложилась именно в нашем городе. сотрудники Ленинградского зоопарка

Девочка получила имя – Нева, её братья – Эрмитаж и Сенат. Участникам, предложившим эти имена, подарят по два бесплатных билета в зоопарк.

Видео: Ленинградский зоопарк