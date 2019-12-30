iPhone 6s и iPhone SE обновят до iOS 14

А вот с планшетами несколько иная ситуация.

В сети появились данные, согласно которым Apple планирует обновить до iOS 14 старые устройства, такие как iPhone 6s/6s Plus и SE. iPhone 6s был выпущен более четырех лет назад.

Пока нет точной информации о том, действительно ли Apple обновит до iOS 14 старые устройства. Эксперты указывают, что это вполне возможно, так как буквально в 2019 году iPhone 6s был обновлен до iOS 13.

А вот с планшетами несколько иная ситуация: iPad Air 2 и iPad mini 4 не получат новый iPadOS.

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