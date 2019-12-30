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nastya960
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Apple запатентовала стеклянный моноблок iMac

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В патенте указано, что корпус может быть прозрачным и непрозрачным.

Apple создаст стеклянный моноблок iMac со сплошной поверхностью. Об этом рассказали в Patently Apple.

Судя по схемам, монитор будет плавно переходить в клавиатуру и тачпад. Будет предложен и вариант электронного устройства, к которому просто можно подключить макбук и применять его в качестве клавиатуры. Монитор также сможет показывать изображение с ноутбука.

В патенте указано, что корпус может быть прозрачным и непрозрачным.

Apple выступила против одинаковой зарядки для всех смартфонов.

Фото: Patently Apple

 

Теги: apple, imac
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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