Компания Apple сняла с производства все модели iPhone 6

Благодаря этому могут подешеветь iPhone 7 и iPhone 8.

Компания Apple сняла с производства устаревшие модели iPhone. В их числе iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus и iPhone SE. Выпуск этих смартфонов прекратился 3 мая.

Гаджеты шестого поколения выпускались с 2014 по 2016 гг. Самой популярной "яблочной" моделью этого времени стал iPhone 6. В совокупности поставки этой серии превысили 250 миллионов смартфонов. Сегодня у технологического гиганта есть достаточный запас деталей, необходимых для ремонта iPhone 6.

После снятия с производства нескольких моделей гаджетов Apple планирует занять нишу средней ценовой категории на рынке. Компания начнет продвигать iPhone 7 и iPhone 8, которые могут значительно подешеветь.

Ранее мы писали, что Apple показала рекламу новых беспроводных наушников с защитой от влаги.

Видео: YouTube