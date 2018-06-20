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Apple показала рекламу новых беспроводных наушников с защитой от влаги

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Новинка будет стоить 199 долларов.

Компания Apple показала рекламу новых беспроводных наушников Powerbeats Pro с защитой от влаги. Видео появилось на YouTube-канале разработчика.

Наушники Powerbeats Pro отличаются от предыдущей версии креплением и надежными затычками для ушного канала. Ранее многие пользователи жаловались, что стандартные наушники выпадают из ушей во время резких движений.

По предварительной информации, в Powerbeats Pro будет встроен чип Н1, отвечающий за производительность, ускоренное соединение, увеличенное время разговора и удобство громкой связи с Hey Siri. Новинка будет стоить 199 долларов.

Ранее мы писали, что компания Apple выпустила шуточное видео о новом изобретении.

Видео: YouTube / Beats by Dre

Теги: apple, беспроводные наушники, новые технологии, реклама
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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