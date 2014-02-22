Гроза надвигается к Петербургу

Также бушует еще одна стихия: порывы ветра достигают 15 м/с.

В Петербурге 26 сентября ухудшатся погодные условия. Об этом сообщили в МЧС России.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", сегодня в ближайшие один-два часа в Северной столице местами ожидается гроза. Также бушует еще одна стихия: порывы ветра достигают 15 м/с.

Ранее мы рассказывали о том, что жители Петербурга и Ленобласти наблюдали северное сияние минувшей ночью. Явление заметили в Выборгском районе города, Приозерском, Кировском и во Всеволожском районах области.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)