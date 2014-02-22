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Гроза надвигается к Петербургу
Сегодня, 16:05
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Гроза надвигается к Петербургу

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Также бушует еще одна стихия: порывы ветра достигают 15 м/с.

В Петербурге 26 сентября ухудшатся погодные условия. Об этом сообщили в МЧС России. 

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", сегодня в ближайшие один-два часа в Северной столице местами ожидается гроза. Также бушует еще одна стихия: порывы ветра достигают 15 м/с. 

Ранее мы рассказывали о том, что жители Петербурга и Ленобласти наблюдали северное сияние минувшей ночью. Явление заметили в Выборгском районе города, Приозерском, Кировском и во Всеволожском районах области. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: гроза, мчс россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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