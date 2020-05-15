  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В правительстве РФ сообщили о сокращении госаппарата
Сегодня, 8:39
74
phil_k

В правительстве РФ сообщили о сокращении госаппарата

0 0

Сокращение стало самым масштабным за последние годы.

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил о сокращении госаппарата почти на 10 процентов. Под изменения попали структурные подразделения и замруководители федеральных ведомств. Об этом он сообщил в интервью газете "Известия".

По словам вице-премьера нынешняя структура госаппарата не менялась на протяжении десятилетий. Наличие большого количества начальников снижало быстродействие и увеличивало административные издержки

На данный момент сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатных единицы заместителей руководителей федеральных ведомств. Также сокращена и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах — на 213 единиц, а в территориальных органах — на 31 642 единицы. 

Дмитрий Григоренко, вице-премьер России

По словам Григоренко, такое сокращение стало самым масштабным за последние годы. Также чиновник считает, что система государственного управления должна соответствовать новым реалиям в период цифровой трансформации.

Ранее мы сообщили, что правительство России выделит 1,5 млрд рублей на поддержку ИИ-стартапов.

Фото: Piter.tv

Теги: госаппарат россии, дмитрий григоренко, сокращение госаппарата
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии