В правительстве РФ сообщили о сокращении госаппарата

Сокращение стало самым масштабным за последние годы.

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил о сокращении госаппарата почти на 10 процентов. Под изменения попали структурные подразделения и замруководители федеральных ведомств. Об этом он сообщил в интервью газете "Известия".

По словам вице-премьера нынешняя структура госаппарата не менялась на протяжении десятилетий. Наличие большого количества начальников снижало быстродействие и увеличивало административные издержки

На данный момент сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатных единицы заместителей руководителей федеральных ведомств. Также сокращена и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах — на 213 единиц, а в территориальных органах — на 31 642 единицы. Дмитрий Григоренко, вице-премьер России

По словам Григоренко, такое сокращение стало самым масштабным за последние годы. Также чиновник считает, что система государственного управления должна соответствовать новым реалиям в период цифровой трансформации.

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Фото: Piter.tv