Градозащитника Александра Кононова отвезли в отделение полиции

Спустя непродолжительное время петербуржца отпустили.

В Петербурге задержали градозащитника Александра Кононова. Об этом днем 8 июля сообщил депутат Борис Вишневский.

Кононова доставили во 2-е отделение полиции. К нему пустили адвоката Сергея Подольского.

Кононов задержан для опроса по материалам какой-то проверки. Дежурный говорит, что занимается центр Э [главное управление по противодействию экстремизма]. Обещают опросить и отпустить через 3 часа. Ждем адвоката. Борис Вишневский.

В 16 часов Кононова отпустили.

Напомним, ранее градозащитник был заместителем председателя петербургского отделения ВООПИиК. Вместе с другими общественными деятелями он был исключен из общества накануне выборов нового руководства. В июне суд оштрафовал мужчину за дискредитацию российской армии.

Фото: СПб ВООПИиК