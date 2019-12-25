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Заместителя председателя ВООПИиК в Петербурге Александра Кононова исключили из общества
Сегодня, 9:01
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Заместителя председателя ВООПИиК в Петербурге Александра Кононова исключили из общества

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Руководство ВООПИиК сочло, что Кононов и его коллеги "дискредитируют Общество".

Президиум Центрального совета ВООПИиК исключил из общества Александра Кононова, Анну Капитонову, Алексея Ковалева и Бориса Вишневского. Решение было принято на собрании 28 июня.

В документе указывается, что градозащитники вели деятельность, "дискредитирующую Общество, препятствовали работе органов управления Общества, игнорировали требования Устава, внутренние акты Общества, а также решения руководящих органов".

"За" проголосовали 10 человек, 3 — "против". Председатель ВООПИиК Артем Демидов поддержал решение.

Накануне Кононов, Капитонова и Алексей Ковалев выступили на пресс-конференции, в ходе которой рассказали их видение происходящего в Обществе. Сегодня, 29 июня, состоится конференция на Литейном проспекте. Они уже не смогут участвовать в выборах и попасть в состав обновленного руководства. 

Фото: скрин трансляции "Интерфакс Северо-Запад"

Теги: александр кононов, анна капитонова, воопиик, градозащитники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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