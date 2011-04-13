Градпотенциал проектов КРТ превысил 240 миллионов квадратных метров

Проекты охватывают 1 373 территории.

Комплексное развитие территорий (КРТ) становится ключевым направлением градостроительного развития России. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, проекты охватывают 1 373 территории общей площадью 34,7 тыс. га с градостроительным потенциалом свыше 240 млн кв. м недвижимости, включая 175,8 млн кв. м жилья.

Как отметил портал "Строительный Петербург", эти проекты уже активно реализуются в 77 регионах. Благодаря им создаётся современная инфраструктура, расселяются аварийные дома и повышается качество городской среды. Нацпроект "Инфраструктура для жизни" станет основой для реализации амбициозных задач в строительной отрасли.

Новый подход к комплексному развитию территорий: акцент на инфраструктуру.

Фото: Минстрой РФ