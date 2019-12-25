Новый подход к комплексному развитию территорий: акцент на инфраструктуру

Теперь застройщики обязаны включать в свои проекты детские сады, школы, поликлиники и пожарные депо.

Государственная Дума и Совет Федерации утвердили доработки механизма комплексного развития территорий (КРТ), предусматривающие обязательное строительство социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Теперь застройщики обязаны включать в свои проекты детские сады, школы, поликлиники и пожарные депо. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург" со ссылкой на Минстрой РФ.

Поправки позволяют корректировать параметры договоров КРТ при изменении площади или строительных характеристик в пределах 10%, что ускоряет процесс реализации. Механизм также распространяется на частные дома в городской черте, открывая возможности для их вовлечения в масштабные проекты.

На развитие территорий предусмотрено 120 млрд рублей до 2030 года. Эти средства направят на улучшение качества жизни граждан в рамках федерального проекта "Жилье" и нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Изменения гарантируют создание комфортной и современной городской среды для жителей России.

Фото: Минстрой РФ