Валерий Савинов провел прием граждан Выборгского района в телефонном режиме

Дистанционный способ общения с населением используется в связи с постановлением Правительства Ленинградской области № 573. Органам местного самоуправления рекомендовано временно ограничить личный прием жителей.

Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов продолжает практику проведения приёма граждан в телефонном режиме. Вместе с главой на вопросы населения также отвечали руководители подразделений администрации Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Житель Калининского микрорайона Выборга обратился в связи с отсутствием освещения по улице 3-ей Речной. Валерий Савинов сообщил, что на участке улицы будут установлены две дополнительные электроопоры. Работы проведет подрядная организация в рамках действующего контракта по содержанию наружного освещения осенью текущего года.

Представители общественного совета поселка Перово Гончаровского сельского поселения обратились на прямую линию главы районной администрации с комплексом вопросов, касающихся развития и благоустройства населенного пункта. К примеру, жителей беспокоит стихийная стоянка большегрузов на въезде в поселок и автохлам, находящийся вдоль региональной автодороги. Валерий Савинов отметил, что необходимая работа будет проведена с владельцами автомобилей.

Дистанционный способ общения с населением используется в связи с постановлением Правительства Ленинградской области № 573. Органам местного самоуправления рекомендовано временно ограничить личный прием жителей.

Ранее стало известно, что в Выборгском районе усилены противоэпизоотические меры по недопущению АЧС. Как отметил и.о. начальника ГБУ ЛО "СББЖ" по Выборгскому району Александр Русских, актуальность вопроса связана с выявлением 27 случаев заболевания диких кабанов в приграничных районах Эстонии. Неблагополучная обстановка в июле этого года отмечалась и в Псковской области, где в 6 муниципальных образованиях зафиксировано 11 случаев заражения АЧС.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО