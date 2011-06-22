Петербуржцам рассказали, где покататься на коньках

Редакция издания "Петербург2" составила актуальный список катков Петербурга и Ленобласти сезона 2022-2023.

Самый романтичный каток с панорамным видом на залив расположен на территории пространства "Севкабель Порт". В этом году "Каток у моря" проводится в юбилейный, пятый раз.

Ещё один каток расположен в самом центре Петербурга – во внутреннем дворе Гостинки. На самом катке царит праздничная атмосфера, сияет иллюминация, звучит тематическое музыкальное сопровождение. Одновременно кататься могут около 120 человек.

Каток в пространстве "Флагшток". Он находится прямо у метро "Зенит", рядом с заливом. Он рассчитан на 300 человек. Более подробная информация на сайте "Петербург2".

Ранее Piter.tv рассказывал, какие зимние развлечения подготовили общественные пространства для петербуржцев.

Фото: pxhere.com