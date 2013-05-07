ФСБ России пресекла деятельность более 50 подпольных оружейников

Всего рейды ФСБ прошли в 21 регионе страны.

В России прошли рейды против подпольных оружейников. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России. Они состоялись в 21 регионе страны.

В ходе проведенных операций сотрудники силового ведомства изъяли 222 пистолета и пулемета, а также артиллерийские снаряды и гранаты.

Во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 55 жителей из 21 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту. из пресс-релиза ФСБ России

Также в ведомстве сообщили о прекращении деятельности 27 подпольных мастерских.

Отмечается, что в числе изъятого оружия числятся три пулемета, шесть автоматов Калашникова, пистолеты-пулеметы и винтовки. В ведомстве также сообщили об изъятии оружия иностранных производителей, таких как Glock и SIGSauer. Среди найденной взрывчатки у подпольных оружейников были обнаружены артиллерийские боеприпасы, 57 ручных гранат, а также две минометные мины.

Ранее ФСБ России опубликовала видео задержания и переговоров подозреваемых в покушении на Лукашенко.

Видео: Telegram / ОПЕР Слил