Спецслужбы за год не допустили 78 терактов.

Директор ФСБ рассказал о предотвращении терактов в России. Такое заявление Александр Бортников сделал во время международной конференции, проводимой в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ. В силовом ведомстве подчеркнули, что за два последние года специалисты не дали боевикам осуществить 78 террористических актов на территории страны.

За последние два года российскими спецслужбами и правоохранительными органами предотвращено 129 таких преступлений, среди которых 78 терактов. Александр Бортников, глава ФСБ РФ

Напомним, что в декабре прошлого года Национальный антитеррористический комитет говорил о том, что спецслужбы пресекли 41 теракт. К преступлениям террористической направленности также относится подготовка боевиков к миссиям и боевым действиям, вербовка, призывы к осуществлению терроризма и захват заложников.

В Геленджике полиция провела обыски у двух вице-мэров города.

Фото: Piter.tv