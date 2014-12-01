Оперативные мероприятия ведутся в рабочих кабинетах чиновников.

В Геленджике полиция провела обыски у двух вице-мэров города. Об этом в собственном Telegram-канале сообщил городской глава Алексей Богодистов. Чиновник подчеркнул, что оперативные мероприятия проводятся в рабочих кабинетах заместителей и помощника главы курортного города. Обыски ведутся сотрудниками ОБЭП.

Выехал на совещание в краевую администрацию. По дороге коллеги сообщили, что в кабинетах трёх сотрудников администрации начались обыски, проводят сотрудники ОБЭП геленджикского отдела полиции. Мероприятия проводятся у двух заместителей и у моего помощника. Алексей Богодистов, мэр Геленджика

Напомним, что в феврале СМИ узнали о третьем за месяц обыске в городской администрации Геленджика. Чиновников из мэрии проверили сотрудники ФСБ. Силовики интересовались документацией, связанной с работой компании "Стройинвест".

Задержанного в Геленджике руководителя красноярской стройфирмы этапировали в Красноярск.

Фото: Piter.tv