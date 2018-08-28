Китайские ученые нашли фрукт, который замедляет процесс старения

Фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) в красном костном мозге и способствует регенерации.

Употребление в пищу плодов архата (латинское Siraitia grosvenorii) способствует замедлению старения. Об этом сообщил Food News со ссылкой на опубликованную в The American Journal of Chinese Medicine работу китайских ученых.

Во время эксперимента мыши употребляли данный фрукт в течение десяти месяцев. При этом, ученые отметили замедление процесса старения. Ученые выяснили, что архат усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) в красном костном мозге и способствует регенерации.

Ученые полагают, что результаты эксперимента на мышах справедливы и для людей.

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