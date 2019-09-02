Эксперты: бананы обладают обезболивающим эффектом

Также бананы очень полезны для тех людей, в организме которых не хватает калия.

Эксперты рассказали, какими полезными свойствами обладают бананы. Этот фрукт является довольно популярным и не таким дорогим, но мало кто знает о его полезных свойствах.

Например, бананы очень полезны для тех людей, в организме которых не хватает калия. Еще этот фрукт едят при профилактике гипертонии и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Медики рекомендуют есть бананы для снятия болей при предменструальном синдроме, так как данный фрукт обладает обезболивающим эффектом.

Спортсмены употребляют бананы между основными приемами пищи, так как в них содержится много клетчатки. Не рекомендуется увлекаться этим фруктом людям с ожирением и лишним весом, так как в ста граммах банана содержится около 96 килокалорий.

Также врачи рекомендуют сдавать общий анализ крови раз в год.

Видео: YouTube/ I V Food; DoleTube