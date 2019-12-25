После пожара в коммуналке на Большом проспекте П.С. были найдены фрагменты тел

Причина пожара – взрыв газовой колонки.

После пожара в коммунальной квартире по Большому проспекту П.С., в одной из комнат были найдены фрагменты человеческих тел. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Пожар в 5-комнтаной коммунальной квартире произошел 28 апреля, причина пожара – взрыв газовой колонки. Во вторник, 18 мая поступила информация о том, что на месте ЧП в одной из комнат обнаружены фрагменты двух человеческих тел, предположительно, отца 1957 г.р. и дочери 1980 г.р.

Фрагменты тел направлены в морг для установления причины смерти.

На прошлой неделе тело петербурженки в целлофане вынесли из квартиры на улице Димитрова.

Фото: Piter.tv