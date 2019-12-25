В ФАС связали рост цен на бензин с резким похолоданием

Также подорожание вызвал рост спроса на нефтепродукты.

Федеральная антимонопольная служба разъяснила факт роста цен на бензин в 2021 году. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные ФАС.

По информации ведомства, подорожание нефтепродуктов вызвало "резкое понижение температуры окружающей среды". Другой причиной ФАС назвала снижение предложения топлива на биржевых торгах.

Также повышению цены поспособствовало сезонное увеличение спроса на нефтепродукты внутри страны и рост цен на российском и международном рынках. Однако, по словам, гендиректора АО "Осколнефтеснаб" Александра Масалитина цены на бензин не могли подняться из-за холода.

В связи с сезонным спросом или снижением температур не мог произойти тот рост цен, который наблюдается сейчас на рынке. Александр Масалитин, гендиректор АО "Осколнефтеснаб"

Напомним, что ранее Минэнерго назвало причину подорожания топлива в стране. По заявлению министерства, это связано с индексацией акцизов на нефтепродукты, а также с отставанием стоимости бензина от среднего по стране уровня инфляции.

Ранее топливный союз предупредил о риске роста цен на бензин на 14 процентов.

Фото: Piter.tv