За пять месяцев петербуржцы отправили в ГЖИ более 6 тысяч обращений о подделке подписей

Больше всего на подделку подписей жаловались жители Пушкинского, Приморского и Невского районов.

Недавно Piter.TV рассказывал, что жители домов в Пушкинском и Московском районах столкнулись с подделкой подписей во время общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах. Мы выяснили в Государственной жилищной инспекции (ГЖИ), что всего за период с 1 января по 31 мая 2022 года в инспекцию поступило 6603 обращений с сообщениями о фальсификации (подделке) результатов общих собраний собственников, а также решений (бюллетеней) голосования собственников, в повестку дня которых включен вопрос о выборе управляющей организации.

В том числе за данный период в ГЖИ поступило 2459 обращений через портал "Наш Санкт-Петербург". Больше всего на подделку подписей жаловались жители Пушкинского, Приморского и Невского районов. Меньше всего с такой проблемой сталкиваются в Курортном и Петроградском районах.

За пять месяцев инспекцией были выявлены признаки ничтожности в 73 протоколах общего собрания собственников. При этом отмечается, что решения собрания собственников помещений в многоквартирном доме могут быть признаны недействительными только судом. С начала 2022 года по исковым заявлениям ГЖИ районные суды Петербурга признали недействительными три общих собрания собственников.

Фото: Piter.TV