В Петербурге впервые с начала четвертой волны сократили число коронавирусных коек

Об этом свидетельствуют данные регионального комитета по здравоохранению.

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 2 645 новых случаев заболевания COVID-19. Информация об этом 18 ноября появилась на портале стопкоронавирус.рф.

Накануне число новых случаев было на 94 больше. За сутки были выписаны по выздоровлению 3 849 человек, 79 ушли из жизни.

В ковидные стационарные за 1 день поступили 482 пациента. В реанимациях находятся 680 человек, 342 подключены к ИВЛ. Часть коронавирусных коек решили свернуть, теперь их 8888 вместо 9488. В Северной столице отказались от 600 мест.

В общей сложности число активных больных составляет около 45 тыс. человек.

В городе закончили цикл вакцинации более 2 млн человек. Среди горожан пользуется популярностью вакцина "Спутник Лайт". Недавно в Петербург привезли новую партию, на данный момент осталось 40%.

Фото: Piter.TV