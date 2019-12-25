В Петербурге осталось 566 199 доз вакцины.

За сутки от коронавируса привились более 32 тысяч петербуржцев. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

Первично от ковида привились 18 696 человек. Всего было сделано 32 255 инъекций. Ранее Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 17 ноября. Согласно документу, всего в Петербурге первично привито 1 923 245 человек, закончили же цикл вакцинации 2 038 860 человек.

Наибольшее число привитых от коронавируса горожан отметили в Адмиралтейском, Центральном и Курортном районах. На первом месте расположился Приморский район, в котором первым компонентом вакцины привито более 240 тысяч человек.

Фото: Piter.TV