После массового ДТП движение по КАД Санкт-Петербурга восстановлено

Поврежденные автомобили и рассыпавшийся песок убраны с проезжей части.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщило, что с 13:35 на 4-м километре федеральной дороги А-118 КАД Санкт-Петербурга восстановлено движение транспорта по одной полосе в каждом направлении.

Поврежденные автомобили и рассыпавшийся песок убраны с проезжей части. Для поднятия грузовика и очистки дороги привлекались два крана, два фронтальных погрузчика, грузовой эвакуатор, одна комбинированная дорожная машина, восемь рабочих.

Разлив топлива был ликвидирован сотрудниками МЧС. Ранее стали известны подробности массового ДТП на КАД, в котором пострадал один человек.

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Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"