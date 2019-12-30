Две тысячи миллиардеров мира оказались богаче 4,6 миллиардов беднейших человек

Мало зарабатывающие люди составляют 60% населения Земли.

Более двух тысяч миллиардеров мира оказались богаче 4,6 миллиардов беднейших жителей планеты, которые составляют 60% населения Земли. Такие данные появились в докладе международной конфедерации благотворительных организаций Oxfam International.

В компании отмечают, что мировая экономика позволяет крупному бизнесу обогащаться за счет простых людей, поэтому в мире так остро стоит вопрос о том, нужны ли вообще миллиардеры. Подчеркивается, что совсем немногие правительства борются с неравенством.

По подсчетам Oxfam, если бы самые богатые люди планеты 10 лет платили на полпроцента больше налогов, этого хватило бы для создания 117 миллионов новых рабочих мест в сферах здравоохранения и образования. В организации отмечают, что государства мало заботятся о вложении в социальные программы, хотя население мира растет и стареет. К 2030 году этот показатель поднимется на 200 миллионов по сравнению с 2015 годом.

Ранее Forbes назвал нового богатейшего человека в мире.