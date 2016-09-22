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Около Володарского моста столкнулись "Солярис" и "Гранд Витара"
Сегодня, 20:09
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Около Володарского моста столкнулись "Солярис" и "Гранд Витара"

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Информация о пострадавших уточняется.

Сегодня днем, 4 сентября, в Невском районе столкнулись две легковушки. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел около Володарского моста. По словам  очевидца, "Солярис" при повороте налево врезался в "Гранд Витару". Информация о пострадавших уточняется. Выясняются обстоятельства аварии. 

Известно, что на место столкновения прибыли сотрудники ДПС и спасатели. Машины серьезно повредились.

Ранее на Piter.tv: на а улице Кораблестроителей столкнулись легковушка и "Газель".

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: авария, володарский мост, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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