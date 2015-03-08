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На КАД в сторону Кронштадта столкнулись 6 машин
Сегодня, 17:43
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На КАД в сторону Кронштадта столкнулись 6 машин

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Перекрыты три полосы для движения.

В ДТП на петербургской дамбе пострадали люди. Оно произошло 29 июля около 17:00, сообщила Дирекция Комплекса защитных сооружений. 

Участниками аварии на 136 км КАД (внешнее кольцо) стали шесть автомобилей. На месте работают представители экстренных служб. Перед местом аварии образовался затор. Участок окрасился в "бордовый" цвет. Временно закрыты три полосы для движения.

Водителей попросили выбирать альтернативные маршруты следования. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что ДТП с большегрузом в Лужском районе стало причиной пробки. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: кад, массовое дтп, пробка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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