На КАД в сторону Кронштадта столкнулись 6 машин

Перекрыты три полосы для движения.

В ДТП на петербургской дамбе пострадали люди. Оно произошло 29 июля около 17:00, сообщила Дирекция Комплекса защитных сооружений.

Участниками аварии на 136 км КАД (внешнее кольцо) стали шесть автомобилей. На месте работают представители экстренных служб. Перед местом аварии образовался затор. Участок окрасился в "бордовый" цвет. Временно закрыты три полосы для движения.

Водителей попросили выбирать альтернативные маршруты следования.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что ДТП с большегрузом в Лужском районе стало причиной пробки.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб