Диспансеризацию в Петербурге в 2022 году прошли около 2,4 миллиона граждан

Эргашев отметил, что это лучший показатель в России.

В Петербурге состоялось рабочее совещание губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Вице-губернатор Олег Эргашев рассказал о диспансеризации, сообщил "Петербургский дневник".

За 2022 год диспансеризацию в Петербурге прошли около 2,4 миллиона человек, что на 32,3% больше, чем в доковидном 2019 году. Доля взрослого населения выросло в три раза.

Эргашев отметил, что это лучший показатель в России, чему способствовала, в том числе, активная работа поликлиник, использующих принципы "бережливых технологий".

Также напоминаем, что до 6 апреля петербуржцы могут бесплатно провериться на туберкулез в мобильном флюорографе.

Фото: Piter.tv