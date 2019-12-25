Названы безопасные и эффективные способы дезинфекции смартфона

Совсем для этой цели не подойдут перекись водорода и этиловый спирт.

С пандемией коронавируса вопрос дезинфекции встал особенно остро, а телефон – это та вещь, которая находится у нас в руках постоянно. Как правильно дезинфицировать гаджеты, агентству "Прайм" рассказал заместитель директора Института Инновационных Технологий Университета "Синергия" Антон Аверин.

Совсем для этой цели не подойдут перекись водорода и этиловый спирт, так как они могут повредить олеофобное покрытие экрана. Для протирания экрана лучше приобрести изопропиловый спирт в виде спрея или салфеток. При этом идеальная концентрация спирта – 70-80%. Потому что более чистый раствор очень быстро испарится с обрабатываемой поверхности.

В разгар пандемии появились боксы для очистки мелких предметов. Они также подойдут для дезинфекции смартфона. Эти боксы облучают ультрафиолетом и другими лучами, которые расщепляют ДНК микроорганизмов, но никакого вреда вещам не несут.

Ранее эксперт рассказал о способах оставаться невидимым в Сети.

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