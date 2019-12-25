Эксперт рассказал о способах оставаться невидимым в Сети

Но для этого лучше использовать не свой постоянный рабочий компьютер.

Существуют различные способы оставаться невидимым в сети. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

Первый вариант – использовать специальные почтовые сервера, которые имеют определенный вариант шифрования end-to-end. В этом случае только конечный пользователь сможет узнать, от кого письмо. При использовании Outlook и Gmail так сделать нельзя.

Второй вариант – выход в интернет через прокси-сервер, когда вместо вашего IP будут присваиваться другие адреса. Например, для этого существует сеть Tor. Но его минус – он довольно медленный.

Ранее эксперт назвал самые уязвимые для слежки смартфоны.

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