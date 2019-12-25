Эксперт назвал самые уязвимые для слежки смартфоны

Для рядового пользователя отследить то или иное устройство вряд ли получится.

При желании и необходимости можно отследить почти любой смартфон, как с помощью стандартных утилит, так и с подключением специализированных программ и иных других уязвимостей. Наиболее подвержены слежке смартфоны на ОС Android. Об этом агентству "Прайм" рассказал заместитель директора Института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин.

Именно из-за большой востребованности, а также наличия уязвимостей, Android-устройства пользуются спросом у злоумышленников. Антон Аверин

При этом не избавлены от подобных казусных ситуаций и смартфоны на iOS. Например, периодические возникают утечки данных пользователей из "облака".

Для рядового пользователя отследить то или иное устройство вряд ли получится. А вот профессионалам не важно, какое у вас устройство. Чем больше "дыр" на программном и аппаратном уровне, тем более уязвимо устройство для злоумышленников.

Ранее были названы главные признаки прослушки телефона.

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