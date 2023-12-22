На Республиканской улице сдан детский сад на 120 мест

Всего в учреждении будет пять групп.

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада в Красногвардейском районе (Республиканская улица, дом 37, стр.1), сообщил портал "Строительный Петербург".

В новый детский сад смогут пойти 120 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Всего в учреждении будет пять групп. Объект оснащен современными музыкальным и спортивным залами, кружковым классом и бассейном.

Территория детского сада обустроена с учетом потребностей детей в активных играх и физической активности. Теневые навесы, игровое и спортивное оборудование создают комфортную среду для развития детей. Также созданы условия для обеспечения доступности маломобильных групп населения.

В новый детский сад в Коломягах смогут ходить 240 детей.

Фото: Госстройнадзор Санкт-Петербурга