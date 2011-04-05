В деревне Ушаки произошло смертельное ДТП с участием трёх автомобилей

В результате ДТП водитель Renault Kangoo от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Смертельное ДТП произошло вечером 30 июля на автодороге М-10 "Россия" в деревне Ушаки. Подробности страшной аварии стали известны Piter.tv.

Вечером 30 июля 35-летний М., управляя автомобилем ГАЗ, двигался в крайней левой полосе со стороны Петербурга в сторону Москвы. Автомобилист не правильно выбрал дистанцию и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении и остановившимся для выполнения поворота налево (разрешен) автомобилем Renault Kangoo. За рулём легковушки находился 30-летний гражданин Таджикистана. После этого Renault выехал на встречку и столкнулся там с грузовым автомобилем Volvo Fll.

В результате ДТП водитель Renault Kangoo от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Водитель автомобиля ГАЗ к административной ответственности за нарушение ПДД в 2023 году привлекался 1 раз. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека).

Ранее на трассе "Кола" в результате ДТП погиб водитель, сбивший лося.

Фото: ВКонтакте/ Аварийно-спасательная служба ЛО