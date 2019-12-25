"Известия": в России может возникнуть дефицит лекарств

К дефициту может привести новое правило закупок лекарств.

В случае введения спецльгот для некоторых производителей лекарств, российские пациенты могут столкнуться с дефицитом льготных препаратов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источник в правительстве РФ.

Ряд фармкомпаний обратилось к правительству России с заявлением, что такие ограничения могут стать причиной дефицита лекарств в аптеках и ухода с рынка производителей.

Страна рискует вообще остаться без определенных лекарств, если производитель полного цикла не сможет удовлетворить потребность в масштабе всей системы здравоохранения, что, собственно, уже и происходит, например, в случае с препаратами для лечения онкологических заболеваний. из обращения фармкомпаний к правительству РФ

По словам сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрия Жулева, если при госзакупках будет производиться отсев препаратов, то это сократит выбор продукции среди покупателей.

Минпромторг РФ предлагает ввести для закупок препаратов правило "второй лишний". Это предполагает преимущество для компаний, которые занимаются производством полного цикла на территории ЕАЭС. По мнению министерства, ограничение конкуренции может возникнуть дефицит препаратов в аптеках.

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