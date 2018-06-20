В сети появилась информация о ведущем и формате мероприятия.

Дебаты между Порошенко и Зеленским

Раскрыты подробности дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. В сети появилась информация о ведущем мероприятия и его формате.

Как сообщают украинские СМИ, вести дебаты между двумя кандидатами в президенты Украины будут журналисты Андрей Куликов (от штаба Порошенко) и Елена Фроляк (от штаба Зеленского).

Планируется, что дебаты начнутся с 5-минутного выступления каждого кандидата. После этого Порошенко и Зеленскому зададут по три вопроса. Каждый из них будет иметь 60 секунд, чтобы задать вопрос оппоненту и по 5 минут, чтобы ответить.

Когда дебаты Зеленского и Порошенко

Напомним, дебаты состоятся 19 апреля на стадионе НСК "Олимпийский", начало в 19 часов. Пока зрители будут наполнять зал, на сцене выступят по три артиста. Piter.TV будет следить за развитием событий.

Ранее мы писали, что Зеленский и Порошенко поспорили в прямом эфире.

Фото: Instagram / bykvu