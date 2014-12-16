Второй за день рейд ККИ нагрянул на площадь перед метро "Проспект Большевиков"

В преддверии 8 марта сотрудники Смольного производят контроль за торговлей цветами.

Второй раз за день специалисты Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга приезжают к вестибюлю станции метро "Проспект Большевиков", чтобы пресечь нелегальную торговлю цветами. Записью "освобождения" площади поделились в пресс-службе ККИ.

Напомним, что ранее сотрудники комитета провели рейды вблизи станций метро "Проспект Просвещения", "Улица Дыбенко", "Ломоносовская" и на Индустриальном проспекте.

У "Проспекта Большевиков" представители городской власти столкнулись с особым сопротивлением вольных торговцев, в связи с чем, вероятно, и был произведен повторный рейд.

Ранее мы рассказывали, что петербуржца отправили в СИЗО за интимную переписку с девочкой, не достигшей 12 лет.

Видео: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга