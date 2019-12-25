Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах

Доступ к данным могут получить рекламщики и злоумышленники.

Доступы, которые запрашивают приложения при установке на смартфоны, следует разрешать обдуманно. Не всем программам стоит давать доступ к микрофону, памяти, камере и геолокации. Об этом агентству "Прайм" сообщил IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Специалист отметил, что полученную информацию могут использовать в рекламных целях, также этими данными могут воспользоваться и мошенники. Нужно самостоятельно следить, чтобы запросы разработчиков не выходили за рамки функциональности приложений.

Также ну стоит давать никаких разрешений, касающихся sms, с их помощью мошенники могут получить доступ к переписке. А там они могут найти одноразовые пароли от банков для подтверждения тех или иных денежных транзакций.

Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.

Приложения банков могут представлять опасность утечки данных.

Фото: Piter.TV