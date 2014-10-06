Стало известно, что будут восстанавливать петербургские специалисты в Мариуполе

Губернатор Петербурга посетил Мариуполь и Донецк.

В Смольном рассказали, какие здания в Мариуполе будут помогать восстанавливать петербургские специалисты. Накануне город посетил Александр Беглов и подписал соглашение о побратимстве с Мариуполем. Также он побывал в Донецке.

В первый день июня градоначальник осмотрел Донецкий академический областной драматический театр, парк вокруг него, филармонию, спорткомплекс.

Беглов посетил мариупольскую школу, в которой учатся 1200 ребят. Он передал им подарки – планшеты и письменные принадлежности. В Смольном подчеркнули, что вместе с партией "Единая Россия" в учреждении организовали горячее питание.

Порядка 500 детей из Мариуполя приедут на летние каникулы в Петербург. Также ждем выпускников на праздник "Алые паруса". Каждой мариупольской школе будет помогать одна из петербургских. Александр Беглов.

Фото: администрация Петербурга