От взрывов на складе боеприпасов в Ачинске пострадали 12 человек

В сети опубликовано видео с моментом большого взрыва на складе боеприпасов, а также видео падения снаряда в нескольких километрах от склада. На данный момент детонация закончилась.

Накануне днем, 5 августа, на военном складе произошло возгорание с последующими взрывы боеприпасов, из-за которых пострадали 12 человек.

Piter.TV ранее рассказывал первые подробности взрыва и сообщал, что 2 человека пострадали. Се5йчас стало известно, что от взрывов пострадали 12 человек. Из первых 11 человек, которые были доставлены в больницу, 6 пострадавшим понадобилась госпитализация. Двоих пострадавших эвакуировали санавиацией в больницу Красноярска. Состояние 12 пострадавшего не уточняется. Один из пострадавших пожарный.

Прибывший на место ЧП замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что на утро 6 августа детонация боеприпасов прекратилась. Но еще возможны отдельные взрывы.

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Видео: ВК, Я живу в Красноярске, т-м Стрелка