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Четверо неизвестных избили и ограбили китайца на Кораблестроителей
Сегодня, 9:30
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Четверо неизвестных избили и ограбили китайца на Кораблестроителей

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Мужчина приехал в Петербург для лечения.

В Василеостровском районе Петербурга четверо неизвестных избили и ограбили гостя из Китая. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел 13 апреля на улице Кораблестроителей. На месте происшествия полицейские обнаружили 31-летнего гражданина Китая. Согласно документам, он приехал в Петербург для лечения. По его словам, на него напали четверо мужчина, которые говорили на китайском. Также у него отобрали посылку, присланную родителями.

Нападавшие разыскиваются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Недавно в Петербурге было раскрыто тяжкое преступление 25-летней давности.

Фото: Piter.tv

Теги: избиение, ограбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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