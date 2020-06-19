Четверо неизвестных избили и ограбили китайца на Кораблестроителей

Мужчина приехал в Петербург для лечения.

В Василеостровском районе Петербурга четверо неизвестных избили и ограбили гостя из Китая. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел 13 апреля на улице Кораблестроителей. На месте происшествия полицейские обнаружили 31-летнего гражданина Китая. Согласно документам, он приехал в Петербург для лечения. По его словам, на него напали четверо мужчина, которые говорили на китайском. Также у него отобрали посылку, присланную родителями.

Нападавшие разыскиваются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Недавно в Петербурге было раскрыто тяжкое преступление 25-летней давности.

Фото: Piter.tv