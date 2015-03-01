Диетолог рассказала, чем заменить колбасу и сосиски

По словам диетолога, колбасные изделия не являются правильным питанием, а скорее фастфудом.

Диетолог-консультант Ольга Капийчук призвала отказаться от колбасы и назвала полезные продукты, которые могут заменить колбасу на бутерброде. Об этом сообщило "Радио 1".

По словам диетолога, колбасные изделия не являются правильным питанием, а скорее фастфудом. Ольга Капийчук посоветовала делать самостоятельно колбасу или мясные рулетики. Также для бутербродов можно сделать пасту из яйца и рыбных консервов. Также для изготовления пасты подойдут фасоль, горох, нут, соя.

Бутерброды с вареным яйцом и рыбными консервами, к слову, являются "прекрасным" источником белка.

Ранее специалисты проверили качество вареной колбасы в магазинах Петербурга.

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