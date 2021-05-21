Горожанам удалось собрать 1087 килограммов гуманитарного груза.

В Центральном районе собирают гуманитарную помощь для жителей Липецкой и Курской областей. Об этом сообщили в tg-канале "Центр. Новости".

Комплексный центр социального обслуживания работает на Мытнинской, 13. Там удалось собрать 1087 килограммов гуманитарного груза. Новую партию отправили жителям Липецкой и Курской областей.

Принять участие в сборе может каждый. Напомним, что волонтёрский центр СПбГУ открыл сбор гуманитарной помощи для жителей Курской и Липецкой областей.

Ранее мы писали, что в Курской области пострадавшим от обстрелов начали предоставлять выплаты.

Видео: Telegram / Центр. Новости