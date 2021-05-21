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В Центральном районе собирают гуманитарную помощь для жителей Липецкой и Курской областей

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Горожанам удалось собрать 1087 килограммов гуманитарного груза.

В Центральном районе собирают гуманитарную помощь для жителей Липецкой и Курской областей. Об этом сообщили в tg-канале "Центр. Новости". 

Комплексный центр социального обслуживания работает на Мытнинской, 13. Там удалось собрать 1087 килограммов гуманитарного груза. Новую партию отправили жителям Липецкой и Курской областей.

Принять участие в сборе может каждый. Напомним, что волонтёрский центр СПбГУ открыл сбор гуманитарной помощи для жителей Курской и Липецкой областей.

Ранее мы писали, что в Курской области пострадавшим от обстрелов начали предоставлять выплаты.

Видео:  Telegram / Центр. Новости

Теги: гуманитарная помощь, мытнинская улица
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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