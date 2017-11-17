Вoston Dynamics выложили видео с делающим сальто роботом

Компания Boston Dynamics выложило новое видео со своим роботом Atlas. На нем человекоподобный механизм делает сальто.

Компания Boston Dynamics снова выложила видео со своим роботом. на этот раз они "научили" робота модели Atlas делать сальто. На записи робот проделывает несколько трюков. Он запрыгивает на препятствия. При этом две последние платформы достаточно высокие: одна находится выше условного пояса робота.

Затем робот, собственно, делает сальто. Он спрыгивает с платформы на подложку. После этого он поднимает руки вверх, как гимнасты после выполнения упражнений.

После официального конца Boston Dynamics показали неудачные кадры. На них Atlas смешно падает вместе с платформой.

Ранее Piter.tv сообщал, что Boston Dynamics показали своего самого милого робота.

Видео: Youtube / BostonDynamics